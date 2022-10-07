Ценный лот. Алипу вынесли вердикт в России

Российский "Чемпионат" представил список из 20 футболистов топ-клубов РПЛ, которые тоскуют на лавке и рискуют уже зимой перебраться в другие команды. Среди них оказался и казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игрок сборной Казахстана находится в питерском клубе в аренде. Правами на него обладает "Кайрат".

"Нуралы Алип (22 года, стоимость - 1,5 миллиона евро, контракт до декабря 2022 года).

Защитника точно не будет в клубе к весенней части сезона. Его аренда рассчитана до декабря, после парень обсудит с "Кайратом" свое будущее. Сам он говорил, что хотел бы продолжить выступления в России. Но вряд ли в "Зените", где он играет только в Кубке. Возвращаться в Казахстан у Нуралы точно нет никакого желания. Вероятно, на Алипа обратят внимание клубы из второй восьмерки РПЛ. Все же основной игрок сборной Казахстана, не считающийся легионером, - ценный лот. Так что "Уралу", "Торпедо" или "Химкам" можно приготовиться", - говорится в тексте.

Алип в нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) провел всего два матча за "Зенит", тогда как в прошлом сезоне в его активе было десять проведенных игр.

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