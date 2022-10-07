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Новости спорта Футбол Россия
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Ценный лот. Алипу вынесли вердикт в России

Ценный лот. Алипу вынесли вердикт в России
©ФК "Зенит"

Российский "Чемпионат" представил список из 20 футболистов топ-клубов РПЛ, которые тоскуют на лавке и рискуют уже зимой перебраться в другие команды. Среди них оказался и казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игрок сборной Казахстана находится в питерском клубе в аренде. Правами на него обладает "Кайрат".

"Нуралы Алип (22 года, стоимость - 1,5 миллиона евро, контракт до декабря 2022 года).

Защитника точно не будет в клубе к весенней части сезона. Его аренда рассчитана до декабря, после парень обсудит с "Кайратом" свое будущее. Сам он говорил, что хотел бы продолжить выступления в России. Но вряд ли в "Зените", где он играет только в Кубке. Возвращаться в Казахстан у Нуралы точно нет никакого желания. Вероятно, на Алипа обратят внимание клубы из второй восьмерки РПЛ. Все же основной игрок сборной Казахстана, не считающийся легионером, - ценный лот. Так что "Уралу", "Торпедо" или "Химкам" можно приготовиться", - говорится в тексте.

Алип в нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) провел всего два матча за "Зенит", тогда как в прошлом сезоне в его активе было десять проведенных игр.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 11 9 2 0 32-4 29
2 ЦСКА М 11 7 2 2 23-10 23
3 Ростов 11 6 4 1 20-15 22
4 Спартак М 11 7 1 3 24-12 22
5 Краснодар 11 6 3 2 21-14 21
6 Сочи 11 5 2 4 18-20 17
7 Ахмат 11 5 2 4 17-17 17
8 Динамо М 11 4 4 3 17-13 16
9 Оренбург 11 5 0 6 18-27 15
10 Пари Нижний Новгород 11 3 3 5 17-20 12
11 Крылья Советов 11 2 5 4 10-14 11
12 Факел 11 1 6 4 15-22 9
13 Локомотив М 11 2 3 6 15-22 9
14 Химки 11 2 2 7 12-21 8
15 Урал 11 2 1 8 9-21 7
16 Торпедо М 11 1 2 8 7-23 5

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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