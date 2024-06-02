Лучше трофеем ломать голову: Алип - о приключениях в Суперфинале Кубка России

Защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип прокомментировал инцидент во время празднования победы в Суперфинале Кубка России, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Алип получил травму головы, когда поднял трофей, крышка которого упала на него. После этого казахстанцу потребовалась помощь врачей.

"Чувствую себя нормально, несильно пострадал. Лучше трофеем ломать голову, чем просто так. Я счастлив!", - заявил Алип.

После того, как казахстанцу перевязали голову, он продолжил праздновать победу своего клуба.

Напомним, победный гол Алипа в ворота "Балтики" состоялся на 95-й минуте матча в Москве. "Зенит" выиграл эту встречу со счетом 2:1.

Таким образом, "Зенит" выиграл все трофеи в сезоне-2023/2024: чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.