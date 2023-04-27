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Тренер "Зенита" объяснил, почему не играет Нуралы Алип

Тренер "Зенита" объяснил, почему не играет Нуралы Алип
©ФК "Зенит"

Наставник "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему некоторые футболисты не проходят в основной состав команды. Он дал понять, что они не выдерживают конкуренцию, кто лучше готов - решать главному тренеру, передают Vesti.kz.

Это касается и защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа.

"Почему Ренан сразу стал играть в основе? Мы же видим его уровень на тренировках. Игры - прекрасная возможность посмотреть его в деле. Видно, что это футболист высокого уровня. По поводу Нуралы (Алипа) и Димы (Чистякова) - на то и существует конкуренция. А главному тренеру решать, кто лучше готов и нужен команде в тот или иной день", - приводит слова Семака "Чемпионат".

23-летний Алип провел всего четыре матча за петербуржцев в нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ). Следующую игру в чемпионате "Зенит" проведет на выезде с "Крыльями Советов" 29 апреля.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3 Спартак М 24 14 6 4 54-31 48
4 ЦСКА М 24 13 6 5 43-22 45
5 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6 Динамо М 24 11 6 7 43-33 39
7 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10 Локомотив М 24 8 5 11 37-41 29
11 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12 Крылья Советов 24 6 7 11 24-35 25
13 Пари Нижний Новгород 24 6 5 13 28-46 23
14 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16 Торпедо М 24 2 5 17 16-42 11

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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