Тренер "Зенита" объяснил, почему не играет Нуралы Алип

Наставник "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему некоторые футболисты не проходят в основной состав команды. Он дал понять, что они не выдерживают конкуренцию, кто лучше готов - решать главному тренеру, передают Vesti.kz.

Это касается и защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа.

"Почему Ренан сразу стал играть в основе? Мы же видим его уровень на тренировках. Игры - прекрасная возможность посмотреть его в деле. Видно, что это футболист высокого уровня. По поводу Нуралы (Алипа) и Димы (Чистякова) - на то и существует конкуренция. А главному тренеру решать, кто лучше готов и нужен команде в тот или иной день", - приводит слова Семака "Чемпионат".

23-летний Алип провел всего четыре матча за петербуржцев в нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ). Следующую игру в чемпионате "Зенит" проведет на выезде с "Крыльями Советов" 29 апреля.

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