Суперкомпьютер решил судьбу "Зенита" Алипа после сенсации в РПЛ

Петербургский "Зенит", согласно оценке суперкомпьютера Opta, является главным претендентом на чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Вероятность триумфа команды Сергея Семака оценивается в 40,2 процента. И это, несмотря на сенсационное поражение в последнем матче первого круга от "Акрона" (1:2). При этом, питерцы являются действующими чемпионами страны.

Вторым в списке претендентов идет "Краснодар". Шансы подопечных Мурада Мусаева оцениваются в 35 процентов.

Напомним, что после 18 туров чемпионата России "быки" набрали 39 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. "Зенит" набрал столько же, но уступает по дополнительным показателям.

Замыкает тройку сильнейших московский "Спартак", который набрал 37 баллов и располагается на третьей позиции.

Отметим, что защитник сборной Казахстана с 2022 года играет за "Зенит". В концовке первого круга он получил травму и выбыл на несколько недель.