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Стало известно, сыграет ли Алип за "Зенит" в матче со "Спартаком"

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Стало известно, сыграет ли Алип за "Зенит" в матче со "Спартаком" ©ФК "Зенит"

Сегодня, 24 августа, пройдет центральный матч шестого тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком", где может принять участие защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, передают Vesti.kz

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Сегодня, 24 августа, пройдет центральный матч шестого тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком", где может принять участие защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, передают Vesti.kz

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак решил оставить Алипа в запасе на матч со "Спартаком", вместо него в центре обороны сыграют Нино и Страхиня Эракович. 

Отметим, что ранее Нуралы получил травму и лишь недавно восстановился. 

В нынешнем сезоне казахстанец пока не провел ни одного матча в РПЛ, но имел практику в играх Кубка и Суперкубка России. 

Матч "Зенит" - "Спартак" стартует в 19:30 по казахстанскому времени. 

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