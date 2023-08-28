Стало известно о многомиллионных премиальных Нуралы Алипа в "Зените"

Сто тысяч долларов было выделено на премиальные игрокам санкт-петербургского "Зенита", которые поучаствовали в победе над московским "Спартаком" в пятом туре российской премьер-лиги. Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против".

По данным паблика, на каждого игрока, который вышел на поле в стартовом составе, было выделено по десять миллионов рублей (около 50 миллионов тенге - прим. ред). А игроки запаса получили премии в два раза меньше.

Напомним, что "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 3:1. За клуб из Санкт-Петербурга выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. Он против армейцев отыграл до конца, а значит, тоже стал обладателем премии в десять миллионов рублей.

"Зенит" является действующим чемпионом РПЛ. После шести туров клуб идет на втором месте с 13-ю очками. От лидирующего "Краснодара" он отстает на один балл.

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