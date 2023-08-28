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Стало известно о многомиллионных премиальных Нуралы Алипа в "Зените"

Стало известно о многомиллионных премиальных Нуралы Алипа в "Зените"
©ФК "Зенит"

Сто тысяч долларов было выделено на премиальные игрокам санкт-петербургского "Зенита", которые поучаствовали в победе над московским "Спартаком" в пятом туре российской премьер-лиги. Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против".

По данным паблика, на каждого игрока, который вышел на поле в стартовом составе, было выделено по десять миллионов рублей (около 50 миллионов тенге - прим. ред). А игроки запаса получили премии в два раза меньше.

Напомним, что "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 3:1. За клуб из Санкт-Петербурга выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. Он против армейцев отыграл до конца, а значит, тоже стал обладателем премии в десять миллионов рублей. 

"Зенит" является действующим чемпионом РПЛ. После шести туров клуб идет на втором месте с 13-ю очками. От лидирующего "Краснодара" он отстает на один балл. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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