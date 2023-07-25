Стала известна причина срыва трансфера Зайнутдинова в "Бешикташ"

Экс-менеджер по трансферам "Бешикташа" Али Наиби в интервью Meta-ratings.kz прокомментировал ситуацию с трансфером игрока сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в стамбульский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Зайнутдинов нравится руководству клуба. Однако в данным момент сложно удовлетворить финансовые требования московского ЦСКА", - заявил Наиби.
Ранее сообщалось, что "Бешикташ" вел переговоры с ЦСКА по переходу Зайнутдинова. Однако позже появилась информация, что турецкий клуб отказался от трансфера казахстанца. Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. В Турции он не будет считаться легионером.
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