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"Спартак" принял решение по трансферу "новичка" сборной Казахстана

"Спартак" принял решение по трансферу "новичка" сборной Казахстана
Фото: "Спорт-Экспресс"©
Новости спорта Футбол Россия

Бывшего защитника тульского "Арсенала" Роберта Бауэра не будет в "Спартаке", сообщает "Спорт-Экспресс".

Московский клуб отказался от идеи подписания 26-летнего немецкого футболиста.

Ранее отмечалось, что Бауэр получит гражданство Казахстана для выступления за сборную этой страны и подпишет контракт с "красно-белыми".

В прошлом сезоне Бауэр провел 25 матчей за тульскую команду и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро. В данный момент защитник является свободным агентом.

В Германии он играл за "Ингольштадт 04", "Вердер", "Нюрнберг".

Начинал в боксе, выступал на Олимпиаде и построил ферму в Африке. Что известно о "новичке" сборной Казахстана по футболу

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Метки:
Спартак Москва Премьер-лига России Бауэр Роберт Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Россия

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