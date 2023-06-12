Слезы, спасение от алкоголя и слова на казахском: как Зайнутдинов завоевал первый трофей в России

Футбольный сезон-2022/23 в России завершился финальным матчем за Кубок страны между московским ЦСКА и "Краснодаром" (1:1, 6:5 - по пенальти). Армейцы в 13-й раз стали обладателями трофея, если учитывать и победы в Кубке СССР, и впервые добились этого успеха за последние десять лет.

В составе ЦСКА свое первое золото за все четыре с половиной года в России завоевал и казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов. Он вышел в стартовом составе на финальный матч, а теперь, после триумфального завершения клубного сезона, отправится в стан национальной сборной Казахстана. Корреспондент Vesti.kz - о том, как Бахтиер почувствовал вкус победы в российском футболе.

До вчерашнего дня на счету Зайнутдинова было только два трофея, и оба были завоеваны с "Астаной" в 2018 году. Сразу после перехода в столичный клуб он стал обладателем Суперкубка Казахстана, оставшись на скамейке запасных. А в конце года он стал чемпионом КПЛ, забив пять мячей в 27 матчах.

В начале 2019-го Бахтиер покинул родной чемпионат, перебравшись в Россию. Сначала он на протяжении полутора лет играл за "Ростов", а летом 2020-го стал игроком ЦСКА. И вот, спустя четыре с половиной года с момента прибытия в Россию, Зайнутдинов выиграл свой первый местный трофей и третий в карьере.

Финальный матч с "Краснодаром" 25-летний футболист начал в стартовом составе. Он действовал на позиции левого латераля, отрабатывая в обороне и активно подключаясь к атакам. Во втором тайме у него даже был голевой момент, когда он сориентировался при подаче с углового, но мяч пролетел рядом со штангой. А на 74-й минуте, при счете 1:1, главный тренер Владимир Федотов принял решение освежить игру, выпустив вместо казахстанца Хорхе Карраскаля.

Без Зайнутдинова игроки ЦСКА добрались до серии послематчевых пенальти, где, во многом благодаря мастерству опытнейшего капитана армейцев Игоря Акинфеева, команде удалось добыть волевую победу - 6:5. Поэтому за долгожданный триумф Бахтиера нужно благодарить и 37-летнего легендарного вратаря ЦСКА.

После окончания матча в кадре трансляции крупным планом показали Зайнутдинова, и он не скрывал своих эмоций. Слезы радости на глазах красочно сигнализировали о значимости этой победы для ключевого игрока сборной Казахстана. После вручения трофея слезы отступили, зато началась настоящая эйфория. Бахтиер примерил на себя крышку от кубка:

В раздевалке московской команды празднование продолжилось. В тот момент, когда игроки ЦСКА уже расплескивали шампанское по всему помещению, Зайнутдинов стоял за спинами товарищей и закрывался полотенцем, чтобы на него не попал алкоголь:

Кстати, обратите внимание на оформление раздевалки ЦСКА. На стенах есть надпись на казахском: "Ресей кубогы армия болуы керек". Этими словами креативщики из стана армейцев хотели донести, что Кубок России должен достаться именно им. Пусть и немного корявенько, но за идею действительно пятерка. Эта надпись была написана еще на нескольких языках, чтобы каждый легионер мог понять, что к чему:

Практически без сомнений можно сказать, что Зайнутдинов присоединится к национальной сборной Казахстана в прекрасном настроении. Он впервые с 2018 года почувствовал вкус большой победы. При этом его команда заняла второе место в РПЛ, и это тоже неплохой показатель для ЦСКА.

Уже 15 июля Зайнутдинов поборется за очередное золото - Суперкубок России. Его команда сыграет с чемпионами завершившегося сезона из "Зенита", в составе которого числится защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. Если Бахтиер и Нуралы в ближайший месяц не сменят клубную прописку, то уже через месяц кого-то из них можно будет поздравлять с победой в Суперкубке России.

Отметим, что за весь сезон в составе ЦСКА Зайнутдинов провел 27 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав три ассиста. Также казахстанец страдал от травм, суммарно пропустив из-за различных повреждений 13 встреч.

Напомним, что уже 16 и 19 июня сборная Казахстана проведет очередные матчи в отборочном цикле чемпионата Европы-2024. На выезде команда сыграет с Сан-Марино и Северной Ирландией соответственно.

Фото: ФК "Астана" (1), "Спорт-Экспресс" (2), "Чемпионат" (3,4), ПФК ЦСКА (5)©️

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