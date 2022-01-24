Сенсационным результатом закончился первый матч Зайнутдинова за ЦСКА в 2022 году

Московский ЦСКА проиграл первый контрольный матч в 2022 году, а игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вышел с первых минут встречи, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 0:1 в пользу "Дюделанжа" из Люксембурга, но фаворитом шла российская команда. ЦСКА отыграл матч двумя составами, сменив всех футболистов в перерыве.

Зайнутдинов отыграл первые 45 минут, а единственный гол в противостоянии был забит на 14-й минуте игры. Отличился полузащитник Дейвид Синани после ошибки Игоря Дивеева.

Ранее появилась информация о трансферной работе ЦСКА, но место казахстанца в составе не вызывает сомнений.