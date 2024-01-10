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Российский клуб объявил о назначении экс-тренера "Астаны": он был дисквалифицирован в Казахстане

Российский клуб объявил о назначении экс-тренера "Астаны": он был дисквалифицирован в Казахстане
©ФК "Астана"

Клуб первой лиги чемпионата России "Енисей" объявил о назначении на пост главного тренера экс-наставника "Астаны" Андрея Тихонова, сообщают Vesti.kz.

Тихонов уже работал в красноярском клубе, приведя его в сезоне 2016/17 к бронзовым медалям первой лиги.

В 2020 и 2021 году Тихонов тренировал клуб из столицы Казахстана. Он привел команду к бронзовым медалям КПЛ-2020. В сезоне-2021 "Астана" завоевала серебро. В конце сезона 2021 года Тихонов был дисквалифицирован на два года в Казахстане после скандала в матче с "Кайратом".

Также в карьере 53-летнего российского специалиста были "Крылья Советов" и "Спарта" (Щелково). В качестве ассистента он работал в "Крыльях Советов", московском "Спартаке" и "Краснодаре".

отметим, что "Енисей" занимает десятое место в первой лиге чемпионата России.

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Метки:
Тихонов Андрей Астана ФК

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