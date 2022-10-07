В России сделали категоричное заявление по будущему Алипа в "Зените"

Полузащитник "Зенита" первой половины 1970-х годов Виктор Трембач рассказал "Спорт уик-энду", что питерскому клубу не нужны такие футболисты, как Алип, Бакаев, Кассьерра и Адамов.

Нуралы Алип находится в "Зените" в аренде. Правами на казахстанца обладает "Кайрат".

"В "Зените" все держится на бразильцах. Не знаю, кто проводит селекцию в питерском клубе, но зачем они приобрели Алипа, Бакаева, Кассьерру, Адамова, я не понимаю. Они же сидят на лавке. По своему классу они не должны быть в "Зените". Меня удивляет, что их взяла такая команда, как "Зенит", - сказал он.

Ранее Алипа включили в список из 20 футболистов топ-клубов РПЛ, которые зимой могут перебраться в другие команды.

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