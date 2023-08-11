В России раскритиковали Зайнутдинова на фоне его перехода в "Бешикташ"

Экс‑футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в ходе интервью "Матч ТВ" высказался об игроке "армейцев" Бахтиере Зайнутдинове, сообщают Vesti.kz. Он считает, что если уйдет казахстанец, то ничего страшного не случится.

- В ЦСКА сейчас много травм. Трансферов, кроме как Файзуллаева, нет. Если руководство не поддержит Федотова, это станет роковой ошибкой в борьбе за чемпионство?

- Что потребует Федотов, то ему и будут давать. Если хотят занимать хорошие места, это необходимо. Если не будет трансферов, есть хорошая молодежь. Федотов подпускал ее не один раз. Молодые рвутся в бой, в том числе и Мухин. Если уйдет Зайнутдинов, то ничего страшного не будет. Он может закрыть игрока, но для игры в команде, которая претендует на первые места, Бахтиер не годится. Он также опасен в штрафной площади, атакует игроков безголово. На 11‑метровый может всегда рассчитывать. А Федотов занимает грамотную позицию, правильно подпускает молодежь к основе.

Ранее прошла информация, что ЦСКА принял предложение "Бешикташа" по Зайнутдинову. Известна сумма трансфера.

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