Роман Муртазаев забил первый гол за российский клуб

Форвард сборной Казахстана по футболу Роман Муртазаев забил первый гол за калининградскую "Балтику", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он отличился в гостевом матче группового раунда Кубка России против "Саранска". Муртазаев забил на 39-й минуте встречи, пробив головой в ворота соперника и сделав счет 2:0 в пользу своей команды. Правда, хозяева успели отыграть один мяч еще до перерыва.

Напомним, что Муртазаев перешел в "Балтику", которая в этом сезоне будет бороться за выход в российскую премьер-лигу, в июле. Перед этим он расторг контракт с "Астаной". В КПЛ он выступал также за "Шахтер", "Иртыш" и "Тобол".

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