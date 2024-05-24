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Раскрыт секрет успеха "Ахмата" под руководством Адиева

Раскрыт секрет успеха "Ахмата" под руководством Адиева
©ФК "Ахмат"

Полузащитник грозненского "Ахмата" Антон Швец рассказал об изменениях в психологии команды при новом главном тренере Магомеде Адиеве, которые помогли клубу сохранить место в российской премьер-лиге (РПЛ), передают Vesti.kz.

Адиев с апреля совмещает посты в "Ахмате" и сборной Казахстана.

"Причина [неудач команды], может быть, в том, что [Ромащенко] немного давил психологически на игроков и не понимал этого. А Магомед Мусаевич, наоборот, пришел и как‑то чуть отпустил в этом плане. Не было никаких рамок. Наоборот, он нам говорил о том, что мы хорошие футболисты, мы многое можем. В прошлом сезоне мы это показали и доказали, да и реально у нас хорошая команда с хорошими игроками. Он дал поверить в себя еще раз, чего, может, не было при Ромащенко. Думаю, это тоже большую роль сыграло. Плюс еще в Грозном, как показывает практика, нельзя игроков ставить в эти рамки, чересчур все профессионально, все по расписанию. Наоборот, где‑то нужно отпустить, как при Магомеде Мусаевиче. Все вроде профессионально, но психологически все игроки расслаблены, все получают удовольствие. На тренировках смеемся, улыбаемся. Это важно!

О том, что у нас было после матча с "Балтикой", когда мы проиграли 1:7, мало кто знает, на самом деле. Я помню, настроение было ужасное. Меня в этой игре вроде заменили на 20‑й минуте. Было реально ужасно, но я понимал, что здесь нужно что‑то делать. И я поговорил с Ризваном Уциевым, сказал ему, что надо собраться, поужинать, посидеть, поговорить друг с другом, сказал, что это должно помочь. Мы посидели, покушали, посмеялись. Даже особо не разговаривали, если честно, особо такого настроения не было. Единственное, я долго уговаривал Уциева. Я люблю, когда он разговаривает, он наш капитан и наш лидер, и он всегда говорит правильные вещи. Он встал и сказал те вещи, от которых у меня мурашки по коже пошли. Это тоже, думаю, один из факторов, который нас объединил, и мы начали выигрывать.

Мысли о том, что можем оказаться в первой лиге, конечно, возникали. Я думал, анализировал. Но почему‑то была уверенность, что все будет хорошо. Такая внутренняя уверенность. Я понимал и знал, что все нужно пройти достойно. И что Всевышний нам поможет. И я был уверен, что мы вылезем из этого. А так, конечно, были мысли, опасения, страх. Они присутствовали.

Сезоном недоволен. Такого не должно быть. Клуб с большим именем, поэтому мы не должны допускать таких ошибок. Но после прошлого сезона, когда мы могли в тройку войти, думаю, что, может быть, это не то что нормально, но бывает такое. Самое главное, что мы вышли из этого достойно. И думаю, что в будущем мы не допустим такого.

Я не считаю себя легендой. Если кто‑то так считает, то, конечно, это очень приятно. Я прекрасно понимаю, что уже много лет в клубе, многое прошел, много матчей за команду. Для меня это очень ценно. Я рад, что так все сложилось в моей карьере", - приводит слова Швеца "Матч ТВ".

После 29 туров "Ахмат" занимает 10‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

Ранее сын Рамзана Кадырова возглавил клуб из Грозного, подробности - тут.

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Метки:
Адиев Магомед Ахмат ФК Премьер-лига России Футбол

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