Прямая трансляция центрального матча тура РПЛ с участием Алипа

Сегодня, 11 ноября, пройдет центральный матч 15-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирующий "Краснодар" (31) отправится в гости к своим ближайшим преследователям из санкт-петербургского "Зенита" (29), сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет на "Газпром Арене" в Санкт Петербурге, а стартовый свисток прозвучит в 22:30 по времени Астаны. Встречу в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Q Sport International, "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

В случае победы над прямыми конкурентами "Зенит" может вырваться в лидеры РПЛ 2023/24. Любой другой исход сохранит первое место для "Краснодара".

23-летний казахстанский защитник Нуралы Алип возвращается в строй хозяев после отбывания дисквалификации за перебор желтых карточек. Он не принимал участия в игре 14-го тура против "Балтики" (2:0).

После этого матча Алип отправится в стан национальной сборной Казахстана и будет готовиться к предстоящим матчам квалификации Евро-2024 против Сан-Марино (17 ноября) и Словении (20 ноября).