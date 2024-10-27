Прямая трансляция матча за лидерство в РПЛ с участием Алипа

Сегодня, 27 октября, в Санкт-Петербурге пройдет центральный матч 13-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). "Зенит" на своем поле примет московский "Локомотив", сообщают Vesti.kz.

После 12 игр в активе "Зенита" 29 очков и второе место в турнирной таблице, а "Локомотив" замыкает топ-3 с 27 баллами. Эта встреча определит нового лидера чемпионата по итогам дня, так как лидирующий "Краснодар" (30) сыграет только в понедельник, 28 октября.

Этот матч в прямом эфире покажут в Казахстане. Трансляция будет доступна на телеканале Q League.

Отметим, что за "Зенит" играет казахстанский защитник Нуралы Алип.