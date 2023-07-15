Прямая трансляция битвы Алипа против Зайнутдинова за Суперкубок России

В субботу, 15 июля, в Казани пройдет матч за Суперкубок России, в котором встретятся санкт-петербургский "Зенит" и московский ЦСКА, передает корреспондент Vesti.kz.

Прямая трансляция матча матча начнется в 20:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра здесь.

Напомним, за "Зенит" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. В минувшем сезоне он провел за санкт-петербургский клуб 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Что касается ЦСКА, то за московскую команду играет полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов. В минувшем сезоне он сыграл за свою команду 27 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

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