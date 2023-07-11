Магомед Адиев высказался о будущем Алипа и Зайнутдинова

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью Sportmk.ru оценил возможность Бахтиера Зайнутдинова и Нуралы Алипа заиграть за границей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Зайнутдинов защищает цвета ЦСКА, а Алип играет за "Зенит".

- Бахтиер Зайнутдинов и Нурали Алип. Ваше мнение по поводу их игр за российские клубы – ЦСКА и "Зенит". На ваш взгляд, они смогли бы заиграть за границей?

- Баха очень неплохо проявляет себя в ЦСКА. Этот трансфер явно пошел команде на усиление. Зайнутдинов закрывает разные позиции в ЦСКА, продолжает прогрессировать, вызывается в национальную сборную. Конечно, хотелось бы, чтобы у него было меньше болячек, чтобы он мог выйти на более высокий уровень. Его возраст и потенциал позволяют ему это сделать.

А вот Нуралы Алип получает мало игрового времени в "Зените". Но не будем забывать, что это очень большой клуб с хорошей глубиной состава, в нем играют много качественных иностранцев. В том числе и на его позиции. Правда, концовку прошедшего сезона – четыре игры подряд – он отыграл без каких-либо помарок. Считаю, что у Нуралы есть потенциал для дальнейшего роста. Он тренируется с "Зенитом", учитывая неконкурентоспособность даже в тренировочном процессе. Видно, что Алип сильно прибавил, по вызову в сборную Казахстана это наглядно видно.

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