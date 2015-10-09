Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Сегодня 19:12
 

Принято решение по Чеснокову и Алипу на матч РПЛ

  Комментарии

Поделиться
Принято решение по Чеснокову и Алипу на матч РПЛ ©ПФК "Крылья Советов"

Самарские "Крылья Советов" и петербургский "Зенит" назвали стартовый состав на матч 13-го тура РПЛ-2026/27, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Самарские "Крылья Советов" и петербургский "Зенит" назвали стартовый состав на матч 13-го тура РПЛ-2026/27, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в Самаре и начнётся в 20:00 по казахстанскому времени.

Полузащитник сборной Казахстана и "Крыльев Советов" Ислам Чесноков и защитник национальной команды и "Зенита" Нуралы Алип начнут игру на скамейке запасных своих клубов.

Стартовый состав "Крыльев Советов":

Кокарев, Печенин, Божин, Чернов, Фернандес, Костанца, Горшков, Витюгов, Рассказов, Салтыков, Рахманович.

Стартовый состав "Зенита":

Москвичёв, Сантос, Андраде, Нино, Барриос, Энрике, Джон Джон, Мантуан, Карпукас, Соболев, Глушенков.

По итогам 12 туров "Зенит" идёт вторым в чемпионате России. Отставание от лидирующего московского "Динамо" составляет всего одно очко. "Крылья Советов" занимают девятое место.

Адиев назвал точный счёт в матче клубов Чеснокова и Алипа в РПЛ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат России 2026/27   •   Россия, Самара   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:00   •   закончен
Крылья Советов
Крылья Советов
(Самара)
0:3
Зенит
Зенит
(Санкт-Петербург)
Кто победит в основное время?
Крылья Советов

23%

Ничья

17%

Зенит

60%

Проголосовало 147 человек

Реклама

Живи спортом!