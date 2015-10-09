Принято решение по Чеснокову и Алипу на матч РПЛ

Самарские "Крылья Советов" и петербургский "Зенит" назвали стартовый состав на матч 13-го тура РПЛ-2026/27, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в Самаре и начнётся в 20:00 по казахстанскому времени.

Полузащитник сборной Казахстана и "Крыльев Советов" Ислам Чесноков и защитник национальной команды и "Зенита" Нуралы Алип начнут игру на скамейке запасных своих клубов.

Стартовый состав "Крыльев Советов":

Кокарев, Печенин, Божин, Чернов, Фернандес, Костанца, Горшков, Витюгов, Рассказов, Салтыков, Рахманович.

Стартовый состав "Зенита":

Москвичёв, Сантос, Андраде, Нино, Барриос, Энрике, Джон Джон, Мантуан, Карпукас, Соболев, Глушенков.

По итогам 12 туров "Зенит" идёт вторым в чемпионате России. Отставание от лидирующего московского "Динамо" составляет всего одно очко. "Крылья Советов" занимают девятое место.

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