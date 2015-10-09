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Адиев назвал точный счёт в матче клубов Чеснокова и Алипа в РПЛ

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Адиев назвал точный счёт в матче клубов Чеснокова и Алипа в РПЛ ©ФК "Ахмат"

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился прогнозом на матч 13-го тура чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и петербургским "Зенитом", сообщают Vesti.kz.

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Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился прогнозом на матч 13-го тура чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и петербургским "Зенитом", сообщают Vesti.kz.

Специалист отметил, что хозяева способны навязать борьбу сопернику, однако преимущество в классе игроков должно помочь гостям добиться победы. Адиев считает, что "Зенит" выиграет со счётом 2:1 и сохранит лидерство в турнирной таблице.

"Крылья" дома выглядят неплохо. В классе игроков сомнений нет, крепкий коллектив. Но мастерство гостей должно дать результат. "Зенит" после этого тура сохранит лидерство, победив 2:1", - приводит слова Адиева Rusfootball.

Матч "Крылья Советов" - "Зенит" пройдёт сегодня, 2 ноября, в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по времени Казахстана.

Напомним, в составе "Крыльев Советов" играет полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков. За "Зенит" выступает капитан национальной команды защитник Нуралы Алип.

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Чемпионат России 2026/27   •   Россия, Самара   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:00   •   закончен
Крылья Советов
Крылья Советов
(Самара)
0:3
Зенит
Зенит
(Санкт-Петербург)
Кто победит в основное время?
Крылья Советов

23%

Ничья

17%

Зенит

60%

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