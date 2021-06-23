Президент ЦСКА объяснил смену главного тренера в команде Зайнутдинова и рассказал о трансферах

Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему за день до начала летних сборов был заменен главный тренер. Также он рассказал о возможных трансферах и планах на чемпионство в РПЛ.

Напомним, что за армейцев выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Неделю назад клуб покинул главный тренер хорват Ивица Олич, а на его место был назначен экс-игрок сборной России Алексей Березуцкий. Также в тренерский штаб вошел казахстанец Григорий Бабаян, который в разгар чемпионата КПЛ покинул костанайский "Тобол".

- Евгений Леннорович, наши болельщики немного переживают, интересуются, почему ПФК ЦСКА решился на смену тренера буквально за день до начала сборов…

- Так сложилось по времени, потому что Ивица приехал, если не ошибаюсь, только 15 июня вечером. Мы обсудили какие-то вопросы, посмотрели и поняли, что в чем-то мы, так скажем, расходимся. Поэтому решили все-таки поменять тренера.

- Он озвучил, что разошлись во взглядах по поводу тренерства команды, так и есть?

- Мое субъективное мнение - да.

- Исполняющим обязанности главного тренера команды назначили Алексея Березуцкого. Почему именно его? Какие-то другие кандидатуры рассматривались?

- Мы не рассматривали других кандидатур. Алексея рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу. Не сложилось. Поэтому Алексей сегодня тренер команды.

- У нас уже есть два трансфера на вход - Заболотный и Мухин. А вообще, сильно изменится команда в межсезонье?

- Не думаю. Мы собрали хороший состав, молодых ребят. Не думаю, что еще какие-то трансферы будут.

- Наши болельщики переживают еще вот по какому поводу: в СМИ довольно часто идут вбросы, что существуют некие противоречия между председателем совета директоров и менеджментом клуба. Так ли это?

- Это полный бред. Уже говорил: как управлял, так и управляю командой дальше я. То, что сейчас у нас появились партнеры, совет директоров, считаю, очень хорошо. Я это говорил и ранее. Максим Станиславович никуда не лезет, он занимается не трансферами, составом команд или назначениями тренеров, а очень сильно помогает со спонсорами, с финансированием команд. Сейчас мы твердо стоим на ногах, также наши партнеры ВЭБ очень сильно помогают нам. Поэтому ни одни, ни другие в спортивную часть вообще не лезут. Знаете, можно, как хочешь это трактовать, но если мы говорим, что совет директоров сегодня утверждает какие-то решения, это не так.

- Недавно на одной из встреч Вы сказали, что у нас нет другой цели, кроме той, чтобы быть чемпионами. Верим в команду?

- У нас никогда не менялись приоритеты, и мы будем стремиться к чемпионству. За двадцать лет моего нахождения здесь мы в первый раз, скажем так, провалили чемпионат. Всякое бывает, это футбол. Верим в команду и двигаемся дальше. Верим в наших болельщиков, в единую нашу семью.

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