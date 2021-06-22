Стали известны функции Бабаяна в ЦСКА. Зайнутдинов рассказал о восстановлении

Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Алексей Березуцкий в интервью клубной пресс-службе рассказал о функциях своего нового помощника - казахстанского специалиста Григория Бабаяна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Что можете сказать о Григории Бабаяне?

- В интернете все есть. Вы все это хорошо знаете. Я могу только сказать, что это специалист с огромным опытом. Он работает долгие и долгие годы. Причем, не только в качестве ассистента, но также и в качестве главного тренера. То есть, это большая помощь для меня.

- А какой функционал у него на сборе?

- Функционал у него обширный. Всегда задают эти вопросы. Мы находимся на сборах, это один из самых тяжелых моментов для тренеров, для всего штаба административного и так далее. У нас по две тренировки, все это происходит быстро. Функционал такой же, как и у всех. Мы работаем, чтобы сделать наших футболистов сильнее, лучше, быстрее.

Также Березуцкий рассказал о том, как проходит восстановление после травмы полузащитника ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова.

- Зайнутдинов после операции восстанавливается. Уже скоро будет готов. Ко второму сбору ожидаем, что будем практически в полном составе, будем ждать только игроков из сборных, - сказал Березуцкий.

По словам самого Зайнутдинова, восстановление проходит хорошо. "Сейчас тренируюсь индивидуально. Дай бог, ко второму сбору будут в группе, планирую так", - добавил казахстанец.

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