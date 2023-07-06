Предательство века? Легенда клуба Зайнутдинова может стать одноклубником Алипа в "Зените"

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес близок к переходу в санкт-петербургский "Зенит". Ранее армейцам не удалось вернуть 32-летнего исполнителя в свои ряды, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

Известный инсайдер Иван Карпов подтверждает данную информацию. По его данным, ЦСКА вел тяжелые переговоры с бразильским "Интернасьоналом" (за который футболист выступал в последнее время) и самим Фернандесом, а в это же время защитник общался с представителями "Зенита".

Оказалось, что бразильский клуб требовал от ЦСКА 366 тысяч евро за переход игрока. Однако если столичные на такие условия были не согласны, то "Зенит" выразил готовность выплатить сумму. Кроме того, в ЦСКА Марио предлагали 1,5 миллиона евро в год, а в "Зените" - 2,5 миллиона.

Россиянин с бразильскими корнями Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 годы, успев несколько сезонов провести бок о бок с казахстанцем Бахтиером Зайнутдиновым. Многие называют его легендой клуба, тем более он выиграл с конями десять трофеев.

В прошлом году футболист принял решение приостановить действие контракта с ЦСКА, и клуб пошел игроку навстречу. Позднее Марио решил вернуться в футбол, но выступать на родине - поэтому армейцы отдали его в аренду в "Интернасьонал".

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо уже прокомментировал появившиеся новости: "Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение", - написал он.

Напомним, что цвета "Зенита" защищает другой казахстанский футболист Нуралы Алип.

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