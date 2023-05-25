Появилась информация о переходе Нуралы Алипа в новый клуб

Защитник петербургского "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип остается в сфере интересов "Сочи". Клуб продолжает следить за футболистом, но пока не делал официальных предложений, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Metaratings.ru.

Ранее уже фигурировала информация об интересе "Сочи" к Алипу, когда черноморскую команду возглавлял Курбан Бердыев.

23-летний футболист выступает за "Зенит" с февраля 2022 года. На счету казахстанца 23 матча без результативных действий.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро. В нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) он не проходит в состав петербуржцев, проведя всего шесть игр.

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