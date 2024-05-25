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"Пострадали 12 детей". Центральный матч заключительного тура РПЛ под угрозой срыва

"Пострадали 12 детей". Центральный матч заключительного тура РПЛ под угрозой срыва
©ФК "Краснодар"

Главный матч 30-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) между претендующими на золотые медали "Краснодаром" и московским "Динамо" может быть сорван. Причина кроется в непогоде, сообщают Vesti.kz.

"Всему виной штормовое предупреждение, объявленное в Краснодаре. Утром ветер сорвал крышу одной из школ, пострадали 12 детей на линейке. Скорость порывов на момент стартового свистка может превышать 20 метров в секунду. Ну и дела... Но наш корреспондент с места событий докладывает: сейчас все нормально", - делится Telegram-канал "Чемпионата".

Напомним, что по итогам тура чемпионами премьер-лиги могут стать как "Динамо", так и "Зенит" с "Краснодаром". Все матчи начнутся в 18:30 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция последнего тура РПЛ: "Зенит" Алипа и еще два клуба борются за титул

 

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Метки:
Футбол Премьер-лига России Динамо Москва Зенит Россия

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