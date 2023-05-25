Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Россия

Автор:

Комментарии

Понижение, смена клуба или домой? Где окажется дебютант сборной Казахстана после вылета из РПЛ

Понижение, смена клуба или домой? Где окажется дебютант сборной Казахстана после вылета из РПЛ
©ФК "Химки"

До конца сезона в российской премьер-лиге (РПЛ) осталось два тура, но уже известен и чемпион, и те два клуба, которые покинут высший дивизион. К сожалению, в первую лигу отправятся и подмосковные "Химки", за которые выступает футболист сборной Казахстана Лев Скворцов. Корреспондент Vesti.kz - о будущем 23-летнего игрока.

Скворцов перешел в "Химки" в феврале этого года, а до этого он выступал исключительно на родине - за "Астану", "Атырау" и "Туран". Спустя месяц универсальный фланговый игрок впервые в карьере был вызван в сборную Казахстана, и даже сыграл в историческом матче против Дании (3:2), проведя на поле порядка часа после выхода на замену в первом тайме. 

В первых четырех матчах РПЛ после подписания контракта с клубом Скворцов раз за разом оставался на скамейке запасных. Доверия от Спартака Гогниева не было. И лишь после увольнения этого специалиста Лев познал, что такое футбол в высшем российском дивизионе.

9 апреля он дебютировал в футболке "Химок", выйдя на замену в концовке матча с ЦСКА (0:3). Тогда исполняющим обязанности главного тренера был Ринат Билялетдинов. В следующем туре на тренерском мостике был уже Андрей Талалаев, и в той игре казахстанец снова просидел на лавке. Однако в последующих пяти матчах Скворцов отыграл без замен почти полтысячи минут, став незаменимым футболистом в составе клуба.

Однако в этих играх "Химки" добились лишь одной победы, когда обыграли "Торпедо" (4:2). Всего за пять туров команда набрала четыре очка с общей разницей мячей 6:12. Скворцов отметился не только максимальным временем на поле, но и двумя предупреждениями.

Контракт Льва с "Химками" действует до конца июня этого года. Еще на прошлой неделе агент футболиста Дмитрий Селюк, размышляя о будущем своего клиента, сказал следующее:

Уже сейчас есть несколько российских клубов, которые хотели бы подписать Леву. Есть вероятность, что из других чемпионатов им тоже заинтересуются. Однако сейчас для нас более приоритетны "Химки", которые готовы продлить с ним соглашение хоть сегодня. Но важно, чтобы клуб остался в премьер-лиге. 

В целом, Лева играет очень хорошо, Андрей Талалаев им доволен. Самому игроку опять же комфортно в "Химках". Но посмотрим, как в итоге команда закончит сезон и дальше примем решение.

Теперь уже точно известно, что "Химки" в следующем сезоне будут представлены в первой лиге России, и выступление в этом чемпионате вряд ли входит в приоритетные цели перспективного футболиста. Если принято говорить, что уровень РПЛ упал после того, как клубы оттуда перестали иметь возможность выступать в еврокубках, то что говорить о первой лиге? Все и так понятно.

Лев еще достаточно молодой, и впереди у него длинная карьера. Поэтому для Скворцова было бы хорошо остаться в чемпионате, с которым он, наконец, как следует познакомился. Кардинально что-то менять и открывать для себя новую страну будет не совсем логично, ведь там этот путь Льву предстоит пройти заново. Последние месяцы в России были нелегкими, но сезон казахстанец завершает как игрок старта. Поэтому идея остаться в РПЛ со стороны выглядит заманчивой. Но, опять же, зависит от того, какой клуб предложит Скворцову контракт, и будут ли вообще предложения.

Другая альтернатива - это вернуться в Казахстан, но выступать уже за более амбициозный клуб. Единственный полноценный сезон в КПЛ он провел в прошлом году в составе вылетевшего из вышки "Турана". Кстати, действительно любопытная деталь: Скворцов менее чем за год вылетел из высших дивизионов в двух странах. Но винить именно его в этом, конечно, глупо, это не более чем совпадение.

После яркого дебюта в сборной Казахстана и обретения статуса основного игрока в клубе РПЛ Скворцов может заинтересовать клубы из первой пятерки КПЛ. Но захочет ли сам футболист возвращаться назад, когда для многих молодых игроков даже отъезд в соседнюю Россию - большой шаг вперед? Вероятно, не захочет. Впрочем, как и оставаться в "Химках" ради игры во втором дивизионе.

Поэтому оптимальным вариантом для Скворцова было бы заключить контракт с другим клубом РПЛ. Он почувствовал эту лигу, понял, что способен конкурировать на этом уровне. Теперь нужно закрепить результат, но с клубом, который будет соответствовать его амбициям. Конечно, мы не подразумеваем топы уровня "Зенита" или ЦСКА, но в условном "Оренбурге" или "Урале" футболист бы не затерялся. 

Напомним, что по итогам сезона 2022/23 из РПЛ вылетели "Химки" и "Торпедо", а чемпионом стал питерский "Зенит", в составе которого выступает казахстанский защитник Нуралы Алип. В субботу "Химки" примут у себя дома "Урал", а 3 июня на выезде сыграют с "Пари НН" в заключительном 30-м туре чемпионата.

Фото: ФК "Химки"©️

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2 ЦСКА М 28 16 6 6 52-26 54
3 Спартак М 28 15 8 5 60-37 53
4 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7 Динамо М 28 13 6 9 47-38 45
8 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9 Локомотив М 28 11 6 11 47-43 39
10 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12 Крылья Советов 28 7 8 13 30-43 29
13 Пари Нижний Новгород 28 7 6 15 32-48 27
14 Факел 28 5 12 11 34-46 27
15 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16 Торпедо М 28 2 5 21 18-56 11

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол Премьер-лига России Сборная РК по футболу Химки ФК Казахстан Россия Астана ФК Атырау ФК Туран ФК ЦСКА Торпедо КПЛ Зенит Оренбург ФК Урал ФК

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 17:05
Россия
©fc-zenit.ru Появилась информация о переходе Нуралы Алипа в новый клуб
Сегодня , 13:40
Россия
©ФК "Химки" Понижение, смена клуба или домой? Где окажется дебютант сборной Казахстана после вылета из РПЛ
Сегодня , 07:48
Россия
©КФФ За 2 миллиона в МЛС, "Дженоа" и "Зенит". Куда мог перейти Бауыржан Исламхан
Вчера , 15:30
Россия
©championat.com/Дмитрий Голубович Российский клуб принял решение по футболисту сборной Казахстана
23 мая, 17:35
Россия
©ФК "Зенит" Нуралы Алипа упрекнули в инертности после матча за "Зенит"
20 мая, 21:34
Россия
©ФК "Зенит" Гол на 96-й минуте спас "Зенит" от поражения: Алип вышел в стартовом составе
20 мая, 18:35
Россия
©РИА Новости/Григорий Соколов Алип попал в стартовый состав "Зенита" на матч РПЛ
19 мая, 21:09
Россия
©instagram.com/a.shpilevski Экс-тренер "Кайрата" может возглавить российский клуб
17 мая, 19:16
Россия
©ФК "Кубань" Клуб казахстанца из чемпионата России назначил нового тренера
16 мая, 18:40
Россия
©ФК "Кайрат" "Дали 15 тысяч долларов и появились проблемы". Сейдахмет - о сборной Казахстана, трансфере в "Зенит" и зарплате в "Кайрате"
16 мая, 16:58
Россия
©ФК "Химки" Агент прояснил будущее футболиста сборной Казахстана в чемпионате России
15 мая, 15:22
Россия
©КФФ Игрок сборной Казахстана узнал об условии остаться в клубе РПЛ
13 мая, 23:58
Россия
©ФК "Зенит" Нуралы Алип получил кубок чемпиона России с "Зенитом"
10 мая, 18:04
Россия
©РИА Новости/Алексей Филиппов Футболист ЦСКА восхитился гостеприимством казахов
9 мая, 13:40
Россия
©ФК "Зенит" Миллионы премиальных! Сколько Алип получил от "Зенита" за победу в историческом матче
8 мая, 16:59
Россия
©ФК "Зенит" В России назвали странным трансфер Алипа в "Зенит"
7 мая, 23:11
Россия
©ФК "Зенит" Нуралы Алип стал чемпионом России с "Зенитом" после гола на 92-й минуте
6 мая, 22:13
Россия
©ФК "Нижний Новгород" Игрок сборной Казахстана впервые сыграл в РПЛ в 2023 году
6 мая, 19:37
Россия
©ФК "Химки" Защитник сборной Казахстана провел четвертый матч в РПЛ
5 мая, 20:13
Россия
©КФФ Футболист сборной Казахстана Нуралы Алип стал отцом
3 мая, 23:00
Россия
©ПФК ЦСКА ЦСКА без Зайнутдинова вышел в Суперфинал Кубка России
3 мая, 19:33
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов в старте? Стали известен состав ЦСКА на матч за выход в финал Кубка России
2 мая, 18:20
Россия
©ПФК ЦСКА Слуцкий назвал Зайнутдинова игроком без позиции. Мешает ли универсализм карьере лидера сборной Казахстана?
1 мая, 08:27
Россия
©KFF.kz 23-летний нападающий из Казахстана сыграл матч за команду европейского чемпионата
30 апреля, 10:20
Россия
©ФК "Химки" Прямая трансляция матча РПЛ с участием игрока сборной Казахстана
29 апреля, 18:56
Россия
©ФК "Зенит" "Зенит" Алипа одержал разгромную победу в матче РПЛ с удалением и покером
29 апреля, 15:33
Россия
©ФК "Зенит" Шанс для Алипа? Бразильский защитник покинет "Зенит" в мае
29 апреля, 12:01
Россия
©ПФК ЦСКА "Для меня это свои пацаны". Известный российский комик отметил Зайнутдинова в ЦСКА
28 апреля, 18:46
Россия
©пресс-служба РФС Тренеру сборной России привели в пример "Астану" после критики
27 апреля, 17:46
Россия
©ПФК ЦСКА "Его рано отправлять в Италию". Стойлов высказался о перспективах Зайнутдинова

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus