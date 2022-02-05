"Он очень талантливый футболист". Комментатор "Зенита" остался в восторге от игры Алипа

Российские комментаторы Геннадий Орлов и Роман Гутцайт в товарищеском матче "Зенита" и "Митьюлланда" не раз отмечали действия Нуралы Алипа, находящегося в питерском клубе на просмотре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во встрече с датчанами в Португалии защитник "Кайрата" отметился единственным и победным голом.

Орлов: "Аккуратно хочу сказать про Нуралы Алипа. Футболист из "Кайрата" и его не включают в заявку. Я не знаю вообще, какая у него судьба будет в "Зените". Но он сразу заявил о себе своим упрямством, а это самое главное качество. Упорство. То есть, он не уступает в единоборствах, борется и впечатление удовлетворительное".

Гутцайт: "Он вообще очень талантливый футболист. Один из лучших в своем поколении. Достаточно молод, хорошая левая нога. Удостоился прекрасных характеристик от Андрея Аршавина, который играл вместе с ним в Казахстане".

Орлов: "Вот так представитель "Кайрата", проходящий просмотр в "Зените" - прекрасный гол. Улыбка скрытая была у казаха".

Орлов: "Нуралы Алип - герой первого тайма".

Орлов: "Блистательный гол. Прекрасно для его карьеры. Это очень важно".

Гутцайт о появлении Вагнера Лава на поле: "У него может быть интересная дуэль с Нуралы Алипом. Они оба играли в "Кайрате".

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Орлов: "Нуралы, вынес мяч. Смело идет".

Орлов: "Есть кандидат, чтобы влиться в "Зенит". Забил гол. Но дело не только в этом. Он в защите играет хорошо. Надежный парень".

Гутцайт: "Единственный мяч забил Нуралы Алип - игрок сборной Казахстана. Желаем ему закрепиться в "Зените", стать важным игроком и развивать свою карьеру".

Напомним, 10 февраля "Зенит" проведет закрытую встречу с "Копенгагеном". А матч с "Брондбю" 11-го числа состоится в открытом режиме.