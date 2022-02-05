 L9U2dm2L9Ep8nMLGmqea6dk3eVlHgpg3k71eYilw
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Расписание выступлений казахстанцев на ОИ-2022
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

"Он очень талантливый футболист". Комментатор "Зенита" остался в восторге от игры Алипа

"Он очень талантливый футболист". Комментатор "Зенита" остался в восторге от игры Алипа
©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Россия

Российские комментаторы Геннадий Орлов и Роман Гутцайт в товарищеском матче "Зенита" и "Митьюлланда" не раз отмечали действия Нуралы Алипа, находящегося в питерском клубе на просмотре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во встрече с датчанами в Португалии защитник "Кайрата" отметился единственным и победным голом.

Орлов: "Аккуратно хочу сказать про Нуралы Алипа. Футболист из "Кайрата" и его не включают в заявку. Я не знаю вообще, какая у него судьба будет в "Зените". Но он сразу заявил о себе своим упрямством, а это самое главное качество. Упорство. То есть, он не уступает в единоборствах, борется и впечатление удовлетворительное".

Гутцайт: "Он вообще очень талантливый футболист. Один из лучших в своем поколении. Достаточно молод, хорошая левая нога. Удостоился прекрасных характеристик от Андрея Аршавина, который играл вместе с ним в Казахстане".


Орлов: "Вот так представитель "Кайрата", проходящий просмотр в "Зените" - прекрасный гол. Улыбка скрытая была у казаха".

Орлов: "Нуралы Алип - герой первого тайма".

Орлов: "Блистательный гол. Прекрасно для его карьеры. Это очень важно".

Гутцайт о появлении Вагнера Лава на поле: "У него может быть интересная дуэль с Нуралы Алипом. Они оба играли в "Кайрате".

Подарок от Вагнера Лава. Как Алипа поздравил экс-форвард "Кайрата" после победного гола за "Зенит"

Орлов: "Нуралы, вынес мяч. Смело идет".

Орлов: "Есть кандидат, чтобы влиться в "Зенит". Забил гол. Но дело не только в этом. Он в защите играет хорошо. Надежный парень".

Гутцайт: "Единственный мяч забил Нуралы Алип - игрок сборной Казахстана. Желаем ему закрепиться в "Зените", стать важным игроком и развивать свою карьеру".

Напомним, 10 февраля "Зенит" проведет закрытую встречу с "Копенгагеном". А матч с "Брондбю" 11-го числа состоится в открытом режиме.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Зенит Казахстанцы за границей Алип Нуралы Кайрат ФК Сборная РК по футболу Лав Вагнер Бразилия Аршавин Андрей

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 00:06
Футбол
"Он очень талантливый футболист". Комментатор "Зенита" остался в восторге от игры Алипа "Он очень талантливый футболист". Комментатор "Зенита" остался в восторге от игры Алипа
Вчера , 17:16
Футбол
Стал известен статус Нуралы Алипа в "Зените" Стал известен статус Нуралы Алипа в "Зените"
Вчера , 16:35
Футбол
Экс-форвард "Кайрата" обратился к Алипу после его победного гола за "Зенит" Экс-форвард "Кайрата" обратился к Алипу после его победного гола за "Зенит"
Вчера , 13:28
Футбол
Подарок от Вагнера Лава. Как Алипа поздравил экс-форвард "Кайрата" после победного гола за "Зенит" Подарок от Вагнера Лава. Как Алипа поздравил экс-форвард "Кайрата" после победного гола за "Зенит"
Вчера , 10:22
Футбол
"Красивый гол, но...". Тренер "Зенита" похвалил Алипа и рассказал о его перспективах "Красивый гол, но...". Тренер "Зенита" похвалил Алипа и рассказал о его перспективах
Вчера , 09:56
Футбол
В России оценили игру Алипа по матчу с его победным голом В России оценили игру Алипа по матчу с его победным голом
Вчера , 09:08
Футбол
"Если никто не уйдет". Главный тренер клуба Зайнутдинова высказался о трансферах "Если никто не уйдет". Главный тренер клуба Зайнутдинова высказался о трансферах
Вчера , 08:11
Футбол
"Если его подпишут". В России нашли сильную сторону в игре Алипа за "Зенит" "Если его подпишут". В России нашли сильную сторону в игре Алипа за "Зенит"
3 февраля, 23:17
Футбол
Алип разгромил в челлендже футболиста сборной России Алип разгромил в челлендже футболиста сборной России
3 февраля, 22:51
Футбол
"Зенит" выиграл первый матч международного турнира благодаря голу Алипа "Зенит" выиграл первый матч международного турнира благодаря голу Алипа
3 февраля, 22:00
Футбол
Появилось видео первого гола Алипа за "Зенит" Появилось видео первого гола Алипа за "Зенит"
3 февраля, 21:45
Футбол
Алип забил первый гол за "Зенит" Алип забил первый гол за "Зенит"
3 февраля, 20:18
Футбол
Алип попал в стартовый состав "Зенита" на матч против команды Вагнера Лава Алип попал в стартовый состав "Зенита" на матч против команды Вагнера Лава
3 февраля, 07:41
Футбол
Нуралы Алип? "Зенит" опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы Нуралы Алип? "Зенит" опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы
2 февраля, 17:49
Футбол
Клуб КПЛ ушел от поражения в матче с российской командой Клуб КПЛ ушел от поражения в матче с российской командой
2 февраля, 17:20
Футбол
"Зенит" решит вопрос с Нуралы Алипом. Названа причина "Зенит" решит вопрос с Нуралы Алипом. Названа причина
2 февраля, 13:07
Футбол
Бердыев отказался от экс-игрока молодежной сборной России Бердыев отказался от экс-игрока молодежной сборной России
2 февраля, 12:14
Футбол
Форвард сборной Казахстана вслед за хет-триком помог победить клуб КПЛ Форвард сборной Казахстана вслед за хет-триком помог победить клуб КПЛ
2 февраля, 09:56
Футбол
"Зенит" Алипа вошел в топ-10 клубов мира по тратам в зимнее трансферное окно "Зенит" Алипа вошел в топ-10 клубов мира по тратам в зимнее трансферное окно
1 февраля, 22:05
Футбол
Непроходимый Алип. Как казахстанец "возит" Дзюбу и Малкома в "Зените" Непроходимый Алип. Как казахстанец "возит" Дзюбу и Малкома в "Зените"
1 февраля, 18:36
Футбол
"Мы договорились". Владелец "Кайрата" сделал заявление о трансфере Алипа в "Зенит" "Мы договорились". Владелец "Кайрата" сделал заявление о трансфере Алипа в "Зенит"
31 января, 19:55
Футбол
Появились подробности по переходу Алипа в "Зенит" Появились подробности по переходу Алипа в "Зенит"
31 января, 17:01
Футбол
Стала известна судьба Алипа после просмотра в "Зените" Стала известна судьба Алипа после просмотра в "Зените"
31 января, 12:20
Футбол
"Зенит" принял решение по трансферу Алипа? "Зенит" принял решение по трансферу Алипа?
31 января, 07:29
Футбол
В "Астану"? "Рубин" объявил о расторжении контракта с Деспотовичем В "Астану"? "Рубин" объявил о расторжении контракта с Деспотовичем
30 января, 19:50
Футбол
"Вообще корону не снимает". Игрок ЦСКА высказался о Зайнутдинове и его особенности "Вообще корону не снимает". Игрок ЦСКА высказался о Зайнутдинове и его особенности
30 января, 16:59
Футбол
Алип на сборах "Зенита" сыграет против команды Вагнера Лава Алип на сборах "Зенита" сыграет против команды Вагнера Лава
30 января, 11:05
Футбол
Появилось видео хет-трика казахстанского футболиста за российский клуб Появилось видео хет-трика казахстанского футболиста за российский клуб
30 января, 01:00
Футбол
Форвард сборной Казахстана за 22 минуты оформил хет-трик за российский клуб Форвард сборной Казахстана за 22 минуты оформил хет-трик за российский клуб
29 января, 15:46
Футбол
Нуралы Алип отправился с "Зенитом" на второй сбор в Португалию Нуралы Алип отправился с "Зенитом" на второй сбор в Португалию

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus