Одноклубник Алипа может оказаться в команде Роналду

Один из лидеров санкт-петербургского "Зенита" Клаудиньо заинтересовал клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср". Об этом сообщает журналист Globo Жуниор Венези, передают Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

По информации источника, 26-летним бразильцем интересуются как в клубе Криштиану Роналду, так и на родине - в "Флуминенсе".

В 24 матчах минувшего сезона российской премьер-лиги (РПЛ) Клаудиньо провел 24 матча, забил пять голов и сделал девять ассистов.

Отметим, что бразилец вместе с казахстанцем Нуралы Алипом стал чемпионом России сезона 2022/23.

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