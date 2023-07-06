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Одноклубник Алипа может оказаться в команде Роналду

Одноклубник Алипа может оказаться в команде Роналду
©ФК "Зенит"

Один из лидеров санкт-петербургского "Зенита" Клаудиньо заинтересовал клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср". Об этом сообщает журналист Globo Жуниор Венези, передают Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

По информации источника, 26-летним бразильцем интересуются как в клубе Криштиану Роналду, так и на родине - в "Флуминенсе"

В 24 матчах минувшего сезона российской премьер-лиги (РПЛ) Клаудиньо провел 24 матча, забил пять голов и сделал девять ассистов. 

Отметим, что бразилец вместе с казахстанцем Нуралы Алипом стал чемпионом России сезона 2022/23.

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Метки:
Футбол Зенит Премьер-лига России Роналду Криштиану Алип Нуралы Саудовская Аравия Бразилия Россия

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