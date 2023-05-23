Нуралы Алипа упрекнули в инертности после матча за "Зенит"

Экс-нападающий "Зенита" Андрей Николаев в интервью "РБ Спорт", рассказал о своих впечатлениях от матча, в котором клуб из Санкт-Петербурга сыграл в Оренбурге и сумел избежать поражения только в последние минуты игры (2:2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этом матче принял участие защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, вышедший в стартовом составе.

- Зенитовцы в этом матче вышли, не знали, что делать, куда бежать, кому пас отдавать. Я такого разобранного "Зенита" не видел еще ни разу - сказал Николаев.

- Слишком долго отмечали чемпионство? Или просто уже никому ничего не надо?

- Одно другому не мешает. Но, на самом деле, это печально. Потому что игроки, которые сегодня вышли на поле, должны были доказывать, бежать вперед, показывать, что они нужны "Зениту". Но со стороны тех же Чистякова или Алипа я, например, такого не увидел, а только какую-то инертность.

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Этот результат никак не повлиял на турнирное положение "Зенита" (66), оформившего ранее досрочное чемпионство. "Оренбург" в свою очередь с 40 очками расположился на восьмом месте.

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