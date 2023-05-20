Гол на 96-й минуте спас "Зенит" от поражения: Алип вышел в стартовом составе

"Зенит" на последних минутах избежал поражения в матче с "Оренбургом" (2:2). Встреча 28-го тура российский премьер-лиги (РПЛ) прошла в Оренбурге на стадионе "Газовик", сообщают Vesti.kz.

Первыми забили петербуржцы - на 28-й минуте отличился Густаво Мантуан. На это хозяева поля ответили точными ударами Александра Эктова и Ренато Гойковича на 41-й и 62-й минутах соответственно. Казалось, что команда Марцела Лички победит, но на 90+6-й минуте Иван Сергеев сделал счет 2:2.

Этот результат никак не повлиял на турнирное положение "Зенита" (66), оформившего ранее досрочное чемпионство. "Оренбург" в свою очередь с 40 очками расположился на восьмом месте.

Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка. Для него этот матч стал шестым за петербуржцев в РПЛ.

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