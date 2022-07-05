Нуралы Алип сделал признание о карьере в "Зените"

Казахстанец Нуралы Алип высказался о желании остаться в "Зените" после завершения арендного соглашения, сообщает bobsoccer.ru.

Центральный защитник признался, что хотел бы продолжить карьеру в составе чемпионов России.

- Сложная получилась игра, особенно в первом тайме, когда у нас ничего не получалось, - сказал Алип, комментируя выигранный матч с "Црвеной Звездой". - После перерыва, думаю, мы играли хорошо, забили два гола и выиграли матч.

- На чьей совести пропущенный гол?

- Сложно сказать. Мы сначала подобрали мяч, потом сразу потеряли и пропустили.

- Как бы вы оценили степень готовности "Зенита" к поединку со "Спартаком"?

- У нас каждые три дня товарищеские матчи, думаю, пацаны готовы.

- А вы?

- Я тоже.

- От кого зависит ваша дальнейшая судьба?

- От руководства.

- "Зенита" или "Кайрата"?

- "Зенита", они будут решать. Моя задача - доказывать.

- Ваша аренда завершается в декабре этого года. Вы-то сами чего хотите?

- Чтобы продлили.

Напомним, что 22-летний Алип выступает в составе "Зенита" на правах аренды, которая рассчитана до конца 2022 года. В первой половине года казахстанец провел за питерцев 12 матчей во всех турнирах. Стал чемпионом России.

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