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Новости спорта Футбол Россия
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Нуралы Алип рассказал о подарке от жены на день рождения

Нуралы Алип рассказал о подарке от жены на день рождения
©ФК "Зенит"

Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип в интервью пресс-службе российского клуба рассказал, как провел свой отпуск, сообщают Vesti.kz.

- Нуралы, как прошел ваш отпуск? 
- Отлично, только довольно быстро, не успел отдохнуть! (Cмеется.) Был дома, в Алматы и Актау, еще в Таиланд с женой и друзьями съездили. Купались, загорали, экскурсии разные были, - например, на остров Пхи-Пхи - рыбалка. Хорошо время провели! 

- На каникулах вы отметили день рождения. Какие подарки получили? 
- Жена подарила обувь, лоферы красивые, а друзья - пижаму! 

- Где встретили Новый год? 
- В Актау в кругу семьи - все братья-сестры собрались у нас дома. После полуночи поехали поздравлять друзей. В Казахстане многие не отмечают этот праздник, а если празднуют, то все как в России. Даже оливье на столе есть!

- С мясом или колбасой? 
- С колбасой, халяльной. 

- Холодно было у вас на родине? 
- Скорее ветрено. В Алматы хоть снег есть, а в Актау 10-15 градусов выше нуля, тепло, как будто весна, люди без верхней одежды ходят, в летних кроссовках. Не по-новогоднему все (улыбается).

- По работе соскучились? Спортом занимались? 
- Обязательно! Принял участие в благотворительном турнире, в зал ходил. Больше всего соскучился по пацанам, по атмосфере в команде - как-никак больше времени с ними провожу, чем с семьей. Когда отпуск только начался, надо было отдохнуть от всех, а потом понял, что скучаю, - смотрел все видео новогодние, фотографии. Так что очень рад вернуться к работе!

- Впереди долгая предсезонка. С каким настроением туда отправитесь? 
- Первые 10 дней надо будет вытерпеть, а потом легко все пойдет. Как только привыкнешь к нагрузкам на сборах, когда начнутся товарищеские матчи, тогда уже все нормально. 

- Поделитесь целями на вторую половину сезона? 
- Не буду сильно далеко уходить, поживем - увидим. Вот так отвечу.

Напомним, Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала футболиста арендовали у "Кайрата", затем выкупили у алматинского клуба за 2 миллиона евро. В нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 16 матчей, результативными действиями не отметился. 

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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