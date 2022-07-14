"Не дышим". Как Нуралы Алип бился за победу в "Зените"

Казахстанский защитник Нуралы Алип принял участие в клубном турнире - игрокам "Зенита" предложили задержать дыхание на время, передает корреспондент Vesti.kz.

"Не дышим", - охарактеризовали конкурс авторы видеоблога, остановившись всего на 19 секундах.

22-летний казахстанский футболист выдержал 49 секунд, а победителем турнира стал еще один игрок обороны - Дмитрий Чистяков. Его результат - две минуты.

Ранее российский выиграл еще один трофей, а затем продлил соглашение с главным тренером Сергеем Семаком.

Нуралы Алип с "Зенитом" выиграл еще один трофей в России

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