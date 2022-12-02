Названы три претендента на трансфер Алипа

Защитник "Зенита" Нуралы Алип не может быть доволен количеством игрового времени, поэтому он может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно. У казахстанского футболиста есть три варианта по трансферу, сообщает сетевое издание "Евро-Футбол.Ру".

Так, защитник может остаться в РПЛ - интерес к нему проявляет "Нижний Новгород".

Также Алип может переехать в Азербайджан. Он находится на радаре местных "Нефтчи" и "Карабаха".

Отметим, что ранее его также отправляли в другой клуб РПЛ - "Сочи", который недавно возглавил Курбан Бердыев.

Как известно, "Зенит" арендовал Алипа до конца текущего года. Правами на игрока обладает "Кайрат".

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