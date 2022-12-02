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Новости спорта Футбол Россия
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Названы три претендента на трансфер Алипа

Названы три претендента на трансфер Алипа
©ФК "Зенит"

Защитник "Зенита" Нуралы Алип не может быть доволен количеством игрового времени, поэтому он может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно. У казахстанского футболиста есть три варианта по трансферу, сообщает сетевое издание "Евро-Футбол.Ру".

Так, защитник может остаться в РПЛ - интерес к нему проявляет "Нижний Новгород".

Также Алип может переехать в Азербайджан. Он находится на радаре местных "Нефтчи" и "Карабаха".

Отметим, что ранее его также отправляли в другой клуб РПЛ - "Сочи", который недавно возглавил Курбан Бердыев.

Как известно, "Зенит" арендовал Алипа до конца текущего года. Правами на игрока обладает "Кайрат".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2 Спартак М 17 11 3 3 40-18 36
3 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4 Динамо М 17 8 5 4 33-21 29
5 ЦСКА М 17 8 5 4 30-18 29
6 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
8 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
9 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11 Крылья Советов 17 5 5 7 20-25 20
12 Пари Нижний Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14 Локомотив М 17 3 4 10 20-34 13
15 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16 Торпедо М 17 1 3 13 7-30 6

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Казахстанцы за границей Премьер-лига России Азербайджан

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