Названо главное преимущество Алипа в "Зените"

Российское издание "СЭ" анализируя трансферную политику "Зенита" предрекло некоторые изменения в составе петербургского клуба, сообщают Vesti.kz. В своем материале сайт назвал главное преимущество защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа.

"У "Зенита" вырисовываются две безальтернативно "российские" позиции - вратарь и правый защитник. Третья, вероятнее всего, будет меняться в зависимости от состояния игроков, соперника и других факторов. Повышаются шансы на выход в стартовом составе у Мостового. Осенью Андрей не считался футболистом основы, но изменение схемы и тяжелая ситуация с лимитом ему на руку.

Почему именно Мостовой? На остальных позициях обладатели паспорта РФ (и Казахстана) на бумаге заметно уступают конкуренцию легионерам. Тот же Алип, не считающийся легионером, вряд ли перекроет доступ в основу Родригао. Хотя Нуралы уже выиграл конкуренцию у Ренана и вообще остается единственным левоногим центральным защитником в "Зените", поэтому списывать его преждевременно", - пишет издание.