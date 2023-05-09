Миллионы премиальных! Сколько Алип получил от "Зенита" за победу в историческом матче

Футболисты "Зенита" получили премиальные за победу над московским "Спартаком" (3:2) в 26 туре российской премьер-лиги (РПЛ). Благодаря этому успеху команда досрочно завоевала пятое подряд чемпионство, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации "РБ Спорт", игроки, вышедшие в стартовом составе, получили по пять миллионов рублей (28,7 миллиона тенге). Те, кто остался у питерцев в запасе, получили по два миллиона рублей (11,4 миллиона тенге). В числе вторых и 23-летний казахстанский защитник Нуралы Алип. Он на поле в конечном итоге так и не вышел.

В завершающемся сезоне Алип принял участие в девяти матчах "Зенита" во всех турнирах. За предоставленное время он получил два предупреждения. Стоит отметить, что в РПЛ он сыграл лишь четыре раза по итогам 26 туров.

Для Алипа это уже второе кряду чемпионство в РПЛ в составе сине-бело-голубых.

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