Криштиану Роналду помог Нуралы Алипу выбрать клуб

Защитник "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался о возможном переходе в европейский клуб, сообщают Vesti.kz.

"Хотелось бы уехать в Европу. Потому что я уже сделал большой шаг, уехав из Казахстана в Россию. В какой клуб? Я футбол не смотрю. Где Роналду играл, за тех я и болел", - заявил Алип в эфире подкаста Аршавина и Радимова.

7 августа Алип продлил контракт с "Зенитом".

В этом сезоне Алип провел два матча за "Зенит" – в Суперкубке и Кубке России.

Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала находился в аренде, затем был выкуплен у "Кайрата" за два миллиона евро (данные Transfermarkt). В сезоне-2023/24 российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 25 матчей и заработал четыре предупреждения.

Добавим, что Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб с 2023 года. Его официальный контракт истекает в следующем году, но сообщалось, что Криштиану продлит его еще на сезон.

В его карьере также были: "Спортинг" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал" (Испания) и "Ювентус" (Италия).