Комиссия вынесла решение по моменту с участием Зайнутдинова в РПЛ

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение футбольного клуба "Урал" по итогам встречи 11-го тура премьер-лиги с ЦСКА, сообщается на сайте РФС.

"Урал" обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артема Любимова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота соперника на 21-й минуте матча.

Рассмотрев эпизод, комиссия вынесла следующее решение: Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 21-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок совершает попытку играть в мяч головой, но промахивается. В следующий момент мяч попадает в руку, находящуюся в естественном положении внизу и не делающую движения к мячу.

Судья посчитал, что футболист ЦСКА сыграл головой, и в данной ситуации ВАР правильно предложил арбитру самостоятельно оценить контакт руки и мяча в штрафной площади. После просмотра эпизода на мониторе судья убедился в отсутствии нарушения правил игры в действиях игрока ЦСКА и продолжил игру", - говорится в сообщении.

Напомним, на 21-й минуте в штрафной площади "армейцев" произошел контакт мяча с левой рукой футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Но она находилась в естественном положении, движения руки навстречу мячу и попытки сыграть в него не было. Поэтому судья матча не назначил пенальти. После матча президент "Урала" Григорий Иванов раскритиковал судейство и заявил, что они будут писать в РФС. А матч в Екатеринбурге ЦСКА выиграл со счетом 1:0.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport