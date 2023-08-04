Клуб Зайнутдинова объявил о переходе вундеркинда из Узбекистана. Его хотел перехватить "Кайрат"

ЦСКА завершил сделку по трансферу узбекского футболиста Аббосбека Файзуллаева, действующего на позиции вингера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Московский клуб, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, заключил контракт с 19-летним экс-игроком ташкентского "Пахтакора" до конца сезона 2025/26, с возможностью продления.

Файзуллаев уже имеет впечатляющие достижения на своем счету. В 2022 году он был удостоен звания лучшего молодого футболиста Узбекистана. В марте 2023 года, в составе молодежной сборной U-20 своей страны, он стал чемпионом Кубка Азии и был признан лучшим игроком турнира.

В этом же году Файзуллаев сделал свой дебют за основную национальную команду, где уже успел забить гол в двух матчах.

Ранее стало известно, что "Кайрат" был готов перехватить Файзуллаева, когда футболист выступал за юношеские и молодежный состав "Пахтакора".

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