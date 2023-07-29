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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат" хотел перехватить узбекского вундеркинда у ЦСКА

"Кайрат" хотел перехватить узбекского вундеркинда у ЦСКА
©Championat Asia

Полузащитник сборной Узбекистана и "Пахтакора" Аббосбек Файзуллаев мог перейти в алматинский "Кайрата", об этом сообщил его первый тренер Дмитрий Ан. 

В ближайшее время Файзуллаев должен быть представлен в качестве игрока ЦСКА. Сообщалось, что московский клуб заплатит за 19-летнего игрока 500 тысяч евро. При этом, по информации Ана талантливого футболиста хотел подписать "Кайрат". 

"Аббос очень скромный, воспитанный парень. У него от природы отличное понимание футбола – уже в 8-9 лет играл по-умному. Если сильно на него накричать, то может обидеться, поэтому к нему нужно больше с поддержкой. Он не из тех игроков, на которых можно наорать, а потом он выйдет и всех на поле разнесёт. Очень быстрым игроком я бы Аббоса не назвал – он скорее резкий, может раскачать на первом шаге.

Когда мы ездили на международные турниры в Алматы, то Файзуллаев там неоднократно становился лучшим игроком. При этом в соперниках у нас были "Зенит", "Чертаново", "Кайрат", минское и тбилисское "Динамо" и другие команды. "Кайрат" даже хотел перехватить его, но им это не удалось", –  цитирует Ана Metaratings.ru. 

По данным СМИ Файзуллаев подпишет контракт с ЦСКА по схеме 3+1. В составе сборной Узбекистана 19-летний футболист провел 3 матча и забил 1 гол. 

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Метки:
Узбекистан ЦСКА Кайрат ФК

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