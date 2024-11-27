Клуб РПЛ принял неожиданное решение по Самородову после его сравнения с Месси

Грозненский "Ахмат" объявил стартовый состав на ответный матч четвертьфинала плей‑офф Пути РПЛ Кубка России по футболу против санкт-петербургского "Зенита", передает Vesti.kz.

Игра пройдет сегодня, 27 ноября, в Грозном (Россия) и начнется в 20:15 по казахстанскому времени. Первая встреча команд завершилась победой "Зенита" со счетом 3:0.

При этом казахстанский нападающий команды Максим Самородов остался в запасе.

Отметим, что 24 ноября в матче с самарскими "Крыльями Советов" (1:2) он забил свой дебютный гол в российской Премьер-Лиге. После этого мяча его сравнили с аргентинской звездой Лионелем Месси.

Напомним, что Самородов оказался в "Ахмате" этим летом, перейдя из "Актобе".