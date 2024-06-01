Карпин может возглавить "Бешикташ" Зайнутдинова. В России отреагировали

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин отреагировал на слухи о возможном назначении главного тренера Валерия Карпина в "Бешикташ", передают Vesti.kz.

"Бешикташ" нашел знакомого тренера для Зайнутдинова

"Я должен комментировать какие-то слухи из интернета, отвечать на вопрос остается ли Карпин в "Ростове" или нет, как будто есть какие-то сомнения. Карпин остается в "Ростове". Нет желания реагировать на сплетни. У нас все без изменений, у нас все хорошо. Готовимся к сезону", - сказал Рыскин "СЭ".

Контракт российского специалиста с "Ростовом" рассчитан до 31 мая 2026 года.

За "Бешикташ" с прошлого года выступает Бахтиер Зайнутдинов, который под руководством Карпина играл в "Ростове" с 2019 по 2020 год. В минувшем сезоне турецкой Суперлиги казахстанский футболист провел 27 матчей, результативными действиями не отметился. По ходу сезона "Бешикташ" тренировали Шенол Гюнеш, Бурак Йылмаз, Рыза Чалымбай, Фернанду Сантуш и Сердар Топрактепе.