"Бешикташ" нашел знакомого тренера для Зайнутдинова

Главный тренер "Ростова" и сборной России по футболу Валерий Карпин может возглавить "Бешикташ", цвета которого защищает казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов, передают Vesti.kz.

Зайнутдинов играл под руководством российского специалиста в "Ростове" с 2019 по 2020 год.

По информации российского инсайдера Ивана Карпова, Карпиным всерьез заинтересовался турецкий топ-клуб. А именно, Карпин находится в шорт-листе "Бешикташа". Наравне с Нури Шахином из "Боруссии" и Марком ван Боммелем из "Антверпена".

Это кандидаты от руководства клуба. Отмечается, что в "Бешикташе" сначала назначат нового спортивного директора, а потом, с учетом его мнения, выберут и нового тренера.

Зайнутдинов играет за "Бешикташ" с прошлого года. На его счету 27 матчей в турецкой Суперлиге, результативными действиями не отметился.

В сезоне-2023/24 "Бешикташ" тренировали Шенол Гюнеш, Бурак Йылмаз, Рыза Чалымбай, Фернанду Сантуш и Сердар Топрактепе.