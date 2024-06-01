Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Турция
Комментарии

"Бешикташ" нашел знакомого тренера для Зайнутдинова

"Бешикташ" нашел знакомого тренера для Зайнутдинова
©instagram.com/bateka_11

Главный тренер "Ростова" и сборной России по футболу Валерий Карпин может возглавить "Бешикташ", цвета которого защищает казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов, передают Vesti.kz.

Зайнутдинов играл под руководством российского специалиста в "Ростове" с 2019 по 2020 год.

По информации российского инсайдера Ивана Карпова, Карпиным всерьез заинтересовался турецкий топ-клуб. А именно, Карпин находится в шорт-листе "Бешикташа". Наравне с Нури Шахином из "Боруссии" и Марком ван Боммелем из "Антверпена".

Это кандидаты от руководства клуба. Отмечается, что в "Бешикташе" сначала назначат нового спортивного директора, а потом, с учетом его мнения, выберут и нового тренера.

Зайнутдинов играет за "Бешикташ" с прошлого года. На его счету 27 матчей в турецкой Суперлиге, результативными действиями не отметился.

В сезоне-2023/24 "Бешикташ" тренировали Шенол Гюнеш, Бурак Йылмаз, Рыза Чалымбай, Фернанду Сантуш и Сердар Топрактепе.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Футбол Турция Ростов ФК Сборная России по футболу Премьер-лига России

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 16:22
Турция
©x.com/josemourinhotv Моуринью официально возглавил клуб из чемпионата Зайнутдинова
Вчера , 15:20
Турция
©КФФ Агент Зайнутдинова прокомментировал интерес "Локомотива" к игроку
Вчера , 13:50
Турция
©fenerbahce.org Турецкий клуб объявил о контракте с Моуринью
Вчера , 07:30
Турция
© bjk.com.tr Топ-клуб РПЛ из Москвы заинтересован в трансфере Зайнутдинова
1 июня, 23:50
Турция
©instagram.com/officialasroma Моуринью сделал заявление о новом клубе
1 июня, 18:30
Турция
©ФК "Бешикташ" Карпин может возглавить "Бешикташ" Зайнутдинова. В России отреагировали
1 июня, 17:46
Турция
©instagram.com/bateka_11 "Бешикташ" нашел знакомого тренера для Зайнутдинова
31 мая, 16:20
Турция
©ФК "Бешикташ"/"Адана Демирспор" Названа новая стоимость Зайнутдинова и Аймбетова по итогам сезона в Турции
31 мая, 14:07
Турция
©instagram.com/josemourinho Моуринью "кинул" Зайнутдинова и выбрал другой клуб
31 мая, 12:43
Турция
©twitter.com/AdsKulubu Агент Аймбетова сделал заявление о его будущем в Турции
29 мая, 23:16
Турция
©instagram.com/adskulubu В Турции приняли окончательное решение по Аймбетову
29 мая, 15:22
Турция
©instagram.com/nesta_sport_group "Мы легко найдем ему клуб в Италии и Франции". Интервью с агентом Зайнутдинова
29 мая, 13:47
Турция
©instagram.com/aimbetov9507 Перейдет в "Карабах"? Почему Аймбетов не заиграл в Турции и где он будет играть
28 мая, 08:20
Турция
©ФК "Бешикташ" Зайнутдинова "выгнали" из "Бешикташа": подробности
27 мая, 23:10
Турция
©ФК "Бешикташ" Вынесен вердикт перспективам Зайнутдинова в "Бешикташе"
27 мая, 17:38
Турция
©bjk.com.tr Агент Зайнутдинова рассказал о предложениях от топ-клубов РПЛ
27 мая, 12:37
Турция
©instagram.com/bateka_11 Останется в Турции? Каким был первый сезон Зайнутдинова в "Бешикташе"
26 мая, 23:02
Турция
©КФФ Зайнутдинов и Аймбетов неудачно завершили сезон в Турции
26 мая, 20:59
Турция
©adanademirspor.org.tr В чемпионате Турции решили судьбу Аймбетова после его исторического гола
24 мая, 15:47
Турция
©instagram.com/bateka_11 Зайнутдинов отреагировал на историческое событие
23 мая, 19:15
Турция
©instagram.com/aimbetov9507 Аймбетова "кинули" на деньги в Турции: игроки бегут из команды
23 мая, 14:14
Турция
©ФК "Бешикташ" Двойной бонус для Зайнутдинова и "Бешикташа". Что нужно знать о финале Кубка Турции?
23 мая, 13:00
Турция
©ФК "Бешикташ" Первый трофей Зайнутдинова? Прямая трансляция матча "Бешикташа" за Кубок Турции
23 мая, 08:30
Турция
©ФК "Бешикташ" Пришли хорошие новости по Зайнутдинову
23 мая, 07:20
Турция
©ФК "Адана Демирспор" Турецкий клуб Аймбетова решил судьбу Балотелли и главного тренера
22 мая, 18:32
Турция
©ФК "Бешикташ" УЕФА выбрал клуб Зайнутдинова. Детали
22 мая, 15:24
Турция
©instagram.com/aimbetov9507 Аймбетов "потерял" 90 миллионов в Турции
21 мая, 11:44
Турция
©ФК "Бешикташ" Моуринью согласился тренировать Зайнутдинова. Подробности
19 мая, 07:40
Турция
©ФК "Бешикташ" "Бешикташ" Зайнутдинова упустил возможность ворваться в еврокубковую зону
18 мая, 21:55
Турция
©instagram.com/adskulubu Клуб Абата Аймбетова исключили из еврокубков. Известна причина

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus