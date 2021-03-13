Исламбек Куат расторг контракт с клубом РПЛ

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат покинул "Химки", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу российской клуба.
Стороны расторгли контракт по соглашению сторон. Соглашение было рассчитано до лета.
Куат выступал за "красно-черных" с сентября 2020 года и провел шесть матчей в российской премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что Куат может вернуться в "Астану". Кроме того, игрока не вызвали в сборную Казахстана.
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