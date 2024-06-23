Игроки сборной Казахстана? Адиев рассказал о приглашении новичков в российский клуб

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, ныне работающий в клубе РПЛ "Ахмат" ответил на вопрос об ожидаемых новичках грозненской команды в летнее межсезонье, передают Vesti.kz.

По словам Магомеда Мусаевича, новые игроки прибудут в клуб уже в ближайшее время.

"Нас сейчас и количественно на сборах очень мало, что создает трудности при построении нашего тренировочного процесса. Мы ждем новичков, каждый день ждем позитивных звонков от нашего спортивного директора. Процесс идет, пока не хотелось бы раскрывать тайну, но, думаю, уже на этом сборе к нам новички присоединятся", — сказал Адиев в интервью пресс-службе "Ахмата".

Ранее Адиев заявлял, что он предлагал спортивному департаменту "Ахмата" несколько игроков сборной Казахстана.

Напомним, 3 июня сборную Казахстана возглавил Станислав Черчесов. На этом посту он сменил Адиева, который в июне подписал контракт с "Ахматом".