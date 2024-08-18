Громкая сенсация случилась в матче "Зенита" без Алипа

Сегодня, 18 августа, питерский "Зенит" в рамках пятого тура российской премьер-лиги встречался с "Химки", передает Vesti.kz.

Встреча прошла на выезде и завершилась вничью со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед усилиями панамца Эдгара Фариньо, но Андрей Мостовой смог спасти свою команду в концовке встречи.

"Зенит" лидирует в таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 13 очков после пяти туров.

Отметим, что за "Зенит" играет казахстанский защитник Нуралы Алип, который получил травму в конце июля. Его восстановление пройдет до конца месяца.

Напомним, что Алип находится в "Зените" с 2022 года. Сначала был арендован у "Кайрата", затем его выкупили за 2 миллиона евро (данные Transfermarkt). Соглашение казахстанца с российским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.