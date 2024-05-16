Футболисты устроили массовую драку с семьей отдыхающих: видео

Игроки футбольного клуба "Енисей" из Красноярска устроили массовую драку с отдыхающими на базе отдыха, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

По словам пострадавшей, красноярские футболисты очень громко слушали музыку, чем мешали другим отдыхающим. Они вызвали полицию, чтобы усмирить игроков, но это только еще больше их взбесило.

"К нам подошел футболист "Енисея" Владимир Хозин со словами: "Ну что, крысеныши". Начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ. Второй футболист Вячеслав Бардыбахин налетел со спины с кулаками на моего отчима. Отчим его оттолкнул, после чего получил от Бардыбахина повреждения средней тяжести. Далее нападающий Андрей Окладников сыпал угрозы, что найдет нас и бошки полетят у всех. Сотоварищи из команды на следующий день, 14 мая 2024 года, выходили со мной на переговоры с целью дать на руки 250 тысяч рублей и замять конфликт", - заявляет пострадавшая в инциденте.

В клубе считают, что их футболистов спровоцировали. При этом не отрицают, что на видео были игроки красноярской команды.

"Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Пытаемся понять. Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали. Больше ничего пока не могу сказать. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена", - прокомментировал инцидент гендиректор клуба Дмитрий Федосеев.

Отметим, что тренирует команду Андрей Тихонов, который в прошлом руководил "Астаной" в период с 2020 по 2021 годы. Со столичным клубом специалист стал бронзовым призером чемпионата Казахстана. При этом прямо перед завершением сезона тренер был дисквалифицирован на два года после того, как в конце первого тайма матча КПЛ против "Кайрата" (0:1) увел футболистов с поля из-за несогласия с решениями арбитра. После этого "Астана" решила попрощаться с Тихоновым.

Добавим, что красноярцы занимают шестое место в первой лиге и уже лишились шансов на попадание в российскую премьер-лигу (РПЛ).