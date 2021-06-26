Футболисты сборной Казахстана узнали своих соперников на старте нового сезона в РПЛ

РПЛ представила расписание матчей на первые шесть туров сезона-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Как известно, за ЦСКА выступает казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов, тогда как другой футболист сборной Казахстана Марат Быстров защищает цвета "Ахмата". Кроме того, в тренерский штаб "армейцев" вошел экс-наставник "Тобола" Григорий Бабаян.
1-й тур
23 июля (пятница)
"Ростов" - "Динамо"
24 июля (суббота)
"Химки" - "Зенит"
"Локомотив" - "Арсенал"
"Рубин" - "Спартак"
25 июля (воскресенье)
"Урал" - "Краснодар"
"Крылья Советов" - "Ахмат"
ЦСКА - "Уфа"
26 июля (понедельник)
"Нижний Новгород" - "Сочи"
Более подробно с календарем игр можно ознакомиться здесь.
Напомним, что предыдущий сезон в РПЛ ЦСКА завершил на шестом месте и впервые за 20 лет остался без еврокубков, а "Ахмат" стал 11-м.
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