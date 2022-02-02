Форвард сборной Казахстана вслед за хет-триком помог победить клуб КПЛ

"Ротор", за который выступает футболист сборной Казахстана Алексей Щеткин, переиграл "Акжайык" в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу волгоградского клуба. При этом первыми успеха добились уральцы на 30-й минуте. На это россияне ответили точными ударами Алексея Щеткина и Сергея Серченкова на 55-й и 88-й минутах соответственно.

Напомним, ранее Щеткин в другом контрольном матче оформил хет-трик за 22 минуты.

Казахстанец выступает за нынешний клуб с прошлого года. "Ротор" играет в ФНЛ (второй по силе дивизион России), где с 24 очками занимает 17-е место из 20. Чемпионат возобновится в марте.